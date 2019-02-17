Международный пункт пропуска должны открыть ориентировочно осенью 2019 года.

В региональном аэропорту Белая Церковь откроют международный пункт пропуска для осуществления грузовых перевозок.

В целом на базе аэропорта планируют создать мультимодальный грузовой комплекс, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, целесообразность расширения показало рекордное за 18 лет количество авиаопераций – 73.

По подсчетам ведомства, с открытием аэродрома для других стран количество операций на нем сможет доходить до 300 в год.

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Международный пункт пропуска должны открыть ориентировочно осенью 2019 года.

К слову, в этом году начнется строительство нового аэропорта в Днепропетровской области.