Международный пункт пропуска должны открыть ориентировочно осенью 2019 года.
В региональном аэропорту Белая Церковь откроют международный пункт пропуска для осуществления грузовых перевозок.
В целом на базе аэропорта планируют создать мультимодальный грузовой комплекс, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По его словам, целесообразность расширения показало рекордное за 18 лет количество авиаопераций – 73.
По подсчетам ведомства, с открытием аэродрома для других стран количество операций на нем сможет доходить до 300 в год.
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Международный пункт пропуска должны открыть ориентировочно осенью 2019 года.
К слову, в этом году начнется строительство нового аэропорта в Днепропетровской области.
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