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У Білій Церкві з’явиться міжнародний аеропорт – дата

Міжнародний пункт пропуску мають відкрити орінтовно восени 2019 року.

У Білій Церкві з’явиться міжнародний аеропорт – дата

В регіональному аеропорту Біла Церква відкриють міжнародний пункт пропуску для здійснення вантажних перевезень.

Загалом на базі аеропорту планують створити мультимодальний вантажний комплекс, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, доцільність розширення показала рекордна за 18 років кількість авіаоперацій – 73.

За підрахунками відомства, з відкриттям аеродрому для інших країн кількість операцій на ньому зможе доходити до 300 на рік.

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Міжнародний пункт пропуску мають відкрити орінтовно восени 2019 року.

До слова, цього року розпочнеться будівництво нового аеропорту в Дніпропетровській області.

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