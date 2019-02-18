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Работающие у частных лиц должны подать декларацию – ГФС

Украинцы должны отчитаться о доходах, если получили их не через налоговых агентов.

Работающие у частных лиц должны подать декларацию – ГФС

Доходы, которые лица получают без участия налоговых агентов, должны быть обязательно задекларированы.

Об этом рассказали в Государственной фискальной службе.

Как обьяснила представитель ГФС Татьяна Федченко, речь идет о работниках, которые служат у частных лиц, к примеру, садовниками, водителями строителями, нянями и получили от них вознаграждение.

Тем же, кто получал доходы только через налоговых агентов, отчитываться перед государством не нужно.

Налоговые агенты – это все предприятия, предприниматели, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы и т.д).

Также, по словам, Федченко, в декларировании нуждаются доходы от продажи ценных бумаг, корпоративных прав.

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Кроме этого, должны подать декларацию те украинцы, у которых образовалась списанная просроченная задолженность.

Просроченная задолженность – это долг, по которому истек срок исковой давности – 1095 дней, или три года.

Как сообщалось, свою декларацию подал президент Украины Петр Порошенко.

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