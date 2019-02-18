Украинцы должны отчитаться о доходах, если получили их не через налоговых агентов.
Доходы, которые лица получают без участия налоговых агентов, должны быть обязательно задекларированы.
Об этом рассказали в Государственной фискальной службе.
Как обьяснила представитель ГФС Татьяна Федченко, речь идет о работниках, которые служат у частных лиц, к примеру, садовниками, водителями строителями, нянями и получили от них вознаграждение.
Тем же, кто получал доходы только через налоговых агентов, отчитываться перед государством не нужно.
Налоговые агенты – это все предприятия, предприниматели, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы и т.д).
Также, по словам, Федченко, в декларировании нуждаются доходы от продажи ценных бумаг, корпоративных прав.
Читайте: Декларации кандидатов в президенты: советский автопром, недвижимость в России и миллионы наличными
Кроме этого, должны подать декларацию те украинцы, у которых образовалась списанная просроченная задолженность.
Просроченная задолженность – это долг, по которому истек срок исковой давности – 1095 дней, или три года.
Как сообщалось, свою декларацию подал президент Украины Петр Порошенко.