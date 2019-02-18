Українці повинні відзвітувати про доходи, якщо отримали їх не через податкових агентів.

Доходи, які особи отримують без участі податкових агентів, повинні бути обов’язково задекларовані.

Про це розповіли в Державній фіскальної службі.

Як пояснила представник ДФС Тетяна Федченко, мова йде про працівників, які служать у приватних осіб, наприклад, садівниками, водіями будівельниками, нянями і отримали від них винагороду.

Тим же, хто отримував доходи тільки через податкових агентів, звітувати перед державою не потрібно.

Податкові агенти – це всі підприємства, підприємці, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси тощо).

Також, за словами, Федченко, декларування потребують доходи від продажу цінних паперів, корпоративних прав.

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Крім цього, повинні подати декларацію ті українці, у яких утворилася списана прострочена заборгованість.

Прострочена заборгованість – це борг, стосовно якого минув строк позовної давності – 1095 днів, або три роки.

Як повідомлялося, свою декларацію подав президент України Петро Порошенко.