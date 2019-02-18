Сегодня совет министров иностранных дел стран Евросоюза принял пакет санкций против России из-за агрессии в Керченском проливе.

О новых санкциях ЕС против РФ сообщил на брифинге заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, передает Интрефакс-Украина.

По его словам, после некоторой паузы Евросоюз все-таки принял важное решение о так называемых азовских санкциях.

Ранее глава МИД Дании Андерс Самюэльсен заявил, что ЕС достиг политической договоренности ввести санкции в отношении России, а технический процесс утверждения решения займет несколько дней.

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Напомним, ЕС договорились о введении санкций против России из-за ее агрессии в Азовском море. Они должны заморозить активы восемь человек, причастных к задержанию моряков.

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