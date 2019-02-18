Сьогодні рада міністрів закордонних справ країн Євросоюзу ухвалила пакет санкцій проти Росії через агресію у Керченській протоці.

Про нові санкції ЄС проти РФ повідомив на брифінгу заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, передає Інтрефакс-Україна.

За його словами, після деякої паузи Євросоюз таки ухвалив важливе рішення щодо так званих азовських санкцій.

Раніше глава МЗС Данії Андерс Самюельсен заявив, що ЄС досяг політичної домовленості ввести санкції щодо Росії, а технічний процес затвердження рішення займе кілька днів.

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Нагадаємо, дипломати ЄС дійшли згоди щодо введення санкцій проти Росії через її агресію в Азовському морі. Вони мають заморозити активи вісьмох осіб, причетних до затримання моряків.

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