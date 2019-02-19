Рыночная система ценообразования возникнет только когда начнет действовать полноценный рынок электроэнергии – с 1 июля 2019 года. До этого времени цену определяла принятая формула Роттердам+, задача которой – установить прозрачное рыночное ценообразование на энергоресурсы.

Такое мнение высказал эксперт-аналитик Борис Кушнирук, передают Українські новини.

– Потребность в формуле Роттердам+ возникла, чтобы определить рыночную цену. До появления формулы цена на электроэнергию, на энергоресурсы определялась в ручном режиме отдельно для ТЭС и ТЕЦ, что порождало огромную коррупцию и злоупотребления. Потому переход к формульному ценообразованию полностью снимает вопрос относительно цены, – объяснил эксперт.

По мнению Бориса Кушнирука, отсутствие формульного ценообразования отнюдь не гарантировало бы “низкие цены” потребителям электроэнергии, особенно если речь идет об использовании дефицитного угля.

– Претензии Андрея Геруса (основной критик формулы, – Ред.) относились к тому, что, мол, он говорит: я не против взять за базу Роттердам+, но в формуле еще учитывают доставку до Украины, что удорожает уголь. Я же говорю так: извините, но у нас где-то 13% угля добывается на госшахтах, и там цена выше Роттердам+ в несколько раз. И чем ниже там была бы цена, на шахтах, тем больше приходилось бы государству дотировать госшахты.

– Если мы поставим задачу убрать с рынка убыточные шахты, а именно это и нужно делать, то уголь придется покупать почти весь за рубежом, так как добываемого в стране не будет хватать. А если покупать за границей, то по какой цене? Условно говоря, привязав цену к какой-то понятной формуле с учетом доставки в страну, то есть, Роттердам+, – сказал эксперт.

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Борис Кушнирук подчеркнул, что как только начнет действовать рынок, само постановление о Роттердам+ прекратит свое существование, так как будет рыночная система установления цен на энергоресурсы.

Как ранее сообщалось, Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила целесообразность формульного ценообразования в Украине. Эксперты ассоциации отметили, что выбор маркерной цены является правильным, индекс API 2 является прозрачным и соответствующим показателям цены импортного паритета для угля в Украине.