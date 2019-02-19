Ринкова система ціноутворення виникне тільки коли почне діяти повноцінний ринок електроенергії – з 1 липня 2019 року. До цього часу ціну визначала прийнята формула Роттердам+, завдання якої – встановити прозоре ринкове ціноутворення на енергоресурси.

Таку думку висловив експерт-аналітик Борис Кушнірук, передають Українські новини.

– Потреба у формулі Роттердам+ виникла, щоб визначити ринкову ціну. До появи формули ціна на електроенергію, на енергоресурси визначалася в ручному режимі окремо для ТЕС і ТЕЦ, що породжувало величезну корупцію та зловживання. Тому перехід до формульного ціноутворення повністю знімає питання щодо ціни, – пояснив експерт.

На думку Бориса Кушнірука, відсутність формульного ціноутворення аж ніяк не гарантувало б “низькі ціни” споживачам електричної енергії, особливо якщо мова йде про використання дефіцитного вугілля.

– Претензії Андрія Геруса (основний критик формули) стосувалися того, що, мовляв, він каже: я не проти взяти за базу Роттердам+, але у формулі ще враховують доставку до України, що здорожує вугілля. Я ж кажу так: вибачте, але у нас десь 13% вугілля видобувається на державних шахтах, і там ціна вища Роттердам+ в кілька разів. І чим нижче там була б ціна, на шахтах, тим більше доводилося б державі дотувати держшахти.

– Якщо ми поставимо завдання прибрати з ринку збиткові шахти, а саме це й потрібно робити, то вугілля доведеться купувати майже все за кордоном, так як того, що добувається в країні не буде вистачати. А якщо купувати за кордоном, то за якою ціною? Умовно кажучи, прив’язавши ціну до якоїсь зрозумілою формули з урахуванням доставки до України, тобто, Роттердам+, – сказав експерт.

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Борис Кушнірук наголосив, що як тільки почне діяти ринок, сама постанова про Роттердам+ припинить своє існування, так як буде ринкова система встановлення цін на енергоресурси.

Як раніше повідомлялося, Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) підтвердила доцільність формульного ціноутворення в Україні. Експерти асоціації відзначили, що вибір маркерної ціни є правильним, індекс API 2 є прозорим і відповідним показникам ціни імпортного паритету для вугілля в Україні.