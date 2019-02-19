Министр соцполитики Андрей Рева заявил, что новое ограничение ФЛП направлено только против тех работодателей, которые хотят минимизировать платежи в госбюджет.

Министр соцполитики Андрей Рева в эфире программы Свобода слова на ICTV рассказал, что ограничение в использовании ФЛП направлено только против тех, кто хочет таким образом платить меньше в бюджет.

По его словам, новая инициатива не будет касаться работников IT и фрилансеров.

– Я хочу успокоить. О физических лицах предпринимателях речь не идет, они как работали, так и будут работать. Но те, кто старается использовать эти государственные механизмы для минимизации своих платежей в бюджет, с ними мы будем бороться, – сказал Рева.

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Премьер-министр Владимир Гройсман добавил, что существенные решения в этом вопросе не будут принимать без экспертного обсуждения.

Опубликованный на сайте Министерства соцполитики законопроект предлагает использовать семь признаков для установления трудовых отношений. Для того, чтобы их считали таковыми достаточно трех совпадений.

К слову, министр соцполитики Андрей Рева рассказал, сколько украинцев получают зарплату больше 55 тыс. грн.