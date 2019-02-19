Міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що нове обмеження ФОП направлене тільки проти тих роботодавців, які хочуть мінімізувати платежі до держбюджету.

Міністр соцполітики Андрій Рева в ефірі програми Свобода слова на ICTV розповів, що обмеження у використанні ФОП направлено тільки проти тих, хто хоче таким чином платити менше в бюджет.

За його словами, нова ініціатива не стосуватиметься працівників IT і фрілансерів.

– Я хочу заспокоїти. Про фізичних осіб підприємців мова не йде, вони як працювали, так й працюватимуть. Але ті, хто намагається використовувати ці державні механізми для мінімізації своїх платежів до бюджету, з ними ми будемо боротися, – сказав Рева.

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман додав, що істотні рішення в цьому питанні не прийматимуть без експертного обговорення.

Опублікований на сайті Міністерства соцполітики законопроект пропонує використовувати сім ознак для встановлення трудових відносин. Для того, щоб їх вважали такими досить трьох збігів.

До слова, міністр соцполітики Андрій Рева розповів, скільки українців отримують зарплату більше 55 тис. грн.