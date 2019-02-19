Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Президент Украины подписал закон о стратегическом курсе страны на членство в ЕС и НАТО сегодня на трибуне Верховной Рады.

Закон был подписан во время внеочередного заседания парламента, которое было посвящено пятой годовщине начала вооруженной агрессии России против Украины.

Перед этим событием Порошенко пригласил на трибуну спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана. Это было сделано для подтверждения единства различных ветвей украинской власти.

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Напомним, что 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла изменения в Конституцию относительно стратегического курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО. Факты ICTV разбирались, как это повлияет на внешнюю политику и поможет ли нам вступить в организации.