Петро Порошенко підписав закон про зміни до Конституції України щодо стратегічного курсу країни на членство у Європейському Союзі і НАТО.

Президент України підписав закон про стратегічний курс країни на членство в ЄС і НАТО сьогодні на трибуні Верховної Ради.

Закон був підписаний під час позачергового засідання парламенту, яке було присвячене п’ятій річниці початку збройної агресії Росії проти України.

Перед цією подією Порошенко запросив на трибуну спікера парламенту Андрія Парубія і прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Це було зроблено для підтвердження єдності різних гілок української влади.

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Нагадаємо, що 7 лютого 2019 року Верховна Рада прийняла зміни до Конституції щодо стратегічного курсу країни на членство в Європейському Союзі і НАТО. Факти ICTV розбиралися, як це вплине на зовнішню політику і чи допоможе нам вступити в організації.