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Семьям с детьми, учителям и врачам дадут льготные кредиты на жилье – Зубко

Для фонда Госмолодежжилье будет разработан новый механизм грантовой поддержки приобретения молодыми семьями жилья.

Семьям с детьми, учителям и врачам дадут льготные кредиты на жилье – Зубко

Новый механизм грантовой поддержки покупки молодыми семьями жилья будет запущен с целью минимизировать выезд украинцев заграницу.

Об этом заявило Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, передает Интерфакс-Украина.

– Сейчас готовим изменения в законодательство, и когда будет абсолютно прозрачная грантовая политика, государство сможет предоставлять средства… Сейчас мы определяем критерии для клиента: человек должен работать, иметь достаточный доход и, что важно, семью с ребенком… И этот орган (Госмолодежжилье – Ред.) должен стать одним из инструментов сдерживания трудовой миграции, – рассказывает министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Изменения будут сделаны на основе анализа опыта Венгрии, Словакии и Польши. Они использовали такой механизм кредитования как инструмент, чтобы молодежь не покидала страну в поисках лучшей жизни заграницей.

Министр считает, что должна быть отдельная программа для бюджетников – учителей, врачей, которую могли бы дофинансировать муниципалитеты.

По его словам, новый механизм будет предусматривать грантовую помощь государства на кредит.

– Мы предлагаем компенсировать количество установленных нормами квадратных метров, хотя человек может приобрести и дорогое жилье. Так грантовая помощь не будет выходить за разумные рамки, – рассказал вице-премьер-министр.

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К слову, ранее Факты ICTV в рамках спецпроекта Свое жилье в Украине рассказали, как приобрести квартиру через государственные программы и кто имеет на это право.

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