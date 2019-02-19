Для фонду Держмолодьжитло буде розроблений новий механізм грантової підтримки придбання молодими родинами житла.

Новий механізм грантової підтримки купівлі молодими родинами житла буде запущений з метою мінімізації виїзду українців за кордон.

Про це заявили у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, передає Інтерфакс-Україна.

– Зараз готуємо зміни до законодавства, і коли буде абсолютно прозора грантова політика, держава зможе надавати кошти … Зараз ми визначаємо критерії для клієнта: людина повинна працювати, мати достатній дохід і, що важливо, сім’ю з дитиною … І цей орган (Держмолодьжитло – Ред.) повинен стати одним з інструментів стримування трудової міграції, – розповідає міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Зміни будуть проведені на основі аналізу досвіду Угорщини, Словаччини та Польщі. Вони використовували такий механізм кредитування як інструмент, щоб молодь не покидала країну у пошуках кращого життя за кордоном.

Міністр вважає, що повинна бути окрема програма для бюджетників – вчителів, лікарів, яку могли б дофінансувати муніципалітети.

За його словами, новий механізм передбачатиме грантову допомогу держави на кредит.

– Ми пропонуємо компенсувати кількість встановлених нормами квадратних метрів, хоча людина може придбати і дороге житло. Так грантова допомога не буде виходити за розумні рамки, – розповів віце-прем’єр-міністр.

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До речі, раніше Факти ICTV у рамках спецпроекту Своє житло в Україні розповіли, як придбати квартиру через державні програми і хто має на це право.