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В Киеве повысят тарифы на вывоз мусора почти на 20% – дата

С 1 апреля в Киеве повысятся тарифы на вывоз мусора почти на 20%.

тарифы на мусор

С 1 апреля в Киеве повысятся тарифы на вывоз мусора почти на 20%, сообщает пресс-служба КГГА.

Власти планируют поднять тарифы на вывоз мусора от 8,1% до 19,8%.

Читайте: Что изменится с 2019 года: зарплаты, коммуналка, курс доллара

Для населения вывоз одного кубометра мусора будет стоить 176,26 грн (сейчас 159,1 грн).

Тариф на вывоз крупногабаритного мусора составит 210,68 грн за кубометр (сейчас 175,82 грн).

Напомним, с 1 февраля тарифы на водоснабжение и водоотвод в Киеве выросли на 11,4%.

Фото: dreamstime

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