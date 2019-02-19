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У Києві підвищать тарифи на вивезення сміття майже на 20% – дата

З 1 квітня у Києві підвищаться тарифи на вивезення сміття майже на 20%.

тарифы на мусор

З 1 квітня у Києві підвищаться тарифи на вивіз сміття майже на 20%, йдеться на сайті КМДА.

Влада планує підняти тарифи на вивезення сміття від 8,1% до 19,8%.

Читайте: Що зміниться з 2019 року: зарплати, комуналка, курс долара

Для населення вивезення одного кубометра сміття коштуватиме 176,26 грн (зараз 159,1 грн).

Тариф на вивезення великогабаритного сміття складе 210,68 грн за кубометр (зараз 175,82 грн).

Нагадаємо, з 1 лютого тарифи на водопостачання і водовідведення в Києві виросли на 11,4%.

Фото: dreamstime

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