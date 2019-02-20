Задолженность по оплате коммунальных услуг – это достаточно серьезное дело. Нужно всегда быть в курсе вашего долга, если он есть, и не затягивать с оплатой.

Чтобы узнать свою задолженность вам понадобятся телефон, компьютер или устройство с доступом в интернет.

Узнать сумму долга непосредственно в ЖЕКе – организации, которая обслуживает ваш дом. Можно позвонить в это учреждение, назвать свой адрес и фамилию. Вам должны сообщить о том, есть ли задолженность. Найти телефоны ЖЕКов и других учреждений, предоставляющих вам коммунальные услуги (поставщики электроэнергии, воды, газа) – не проблема. Они находятся в местных телефонных справочниках, а также на информационных стендах и сайтах.

Другой, более современный способ поиска нужных сведений – интернет. У большинства поставщиков услуг (Киевэнерго, Киевгаз, Киевводоканал) есть персональные кабинеты пользователей, в которых автоматически отслеживаться задолженность.

Для регистрации вам необходимо знать личный счет и сумму последнего платежа. Их можно найти в квитанциях. Также нужна электронная почта. После создания, долг за соответствующие коммунальные услуги можно будет посмотреть в личном кабинете.

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Также сумма долга будет писаться в платежках, которые вы получаете каждый месяц. Однако, если платить не вовремя (до 20 числа каждого месяца), то вполне возможно, что вашу оплату не заметят и припишут ее в качестве долга на следующий месяц.

Если задолженность будет слишком большой, то вас в любом случае предупредят специальным письмом или позвонив по телефону.

Что будет за задолженность?

Если у человека есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги и он отказывается ее оплачивать, либо заключить договор о реструктуризации долга, то ее могут взыскать в судебном порядке.

По решению суда могут даже арестовать любое имущество, а при превышении размера десяти минимальных зарплат, исполнительная служба имеет право в счет долга продать на аукционе единственное жилье должника.

Хотя под эту категорию подпадает и квартира должника, в Министерстве юстиции заверили, что не допустят того, чтобы за долги по коммуналке отбирали жилье.

Чтобы этого не произошло, нужно погасить задолженность до того, как дело дошло до суда. Если возможности быстро оплатить долг нет, то можно заключить договор о реструктуризации и выплачивать задолженность частями.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство обязательно заставит Нафтогаз поставить счетчики тем, у кого их нет.