Голосовать можно не только по месту прописки, но и за рубежом. Как это сделать, какие документы нужны и сколько времени займет процедура – в материале Фактов ICTV.

Выборы 2019 в Украине пройдут 31 марта. Если в это время будете находится на учебе, в командировке или путешествовать, все равно сможете проголосовать за кандидата в президенты.

Но для этого вам следует сделать несколько шагов.

Документы

И первое, что нужно – документ, подтверждающий необходимость изменить место голосования. Это может быть справка о командировке, с места учебы, договор найма (аренды) жилья, документ, подтверждающий право собственности на жилье, проездные документы, путевка в санаторий. То есть у вас должно быть что-то, что объясняет такое стечение обстоятельств.

Также при подаче заявления за рубежом вам необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

дипломатический паспорт или служебный паспорт.

Пример заявления.

Совет. Это распечатанное заявление лучше взять с собой и заполнить на месте, чтобы не ошибиться. А сотрудники отдела ведения Госреестра избирателей подскажут номер участка и все другие детали.

Куда обратиться

Написать заявление нужно не позже 26 марта.

Обращение необходимо подать лично в Отдел ведения реестра избирателей по месту пребывания. И сделать это не позднее, чем за пять дней до дня голосования.

После одобрительного решения необходимо забрать удостоверение, которое даст право проголосовать не по месту регистрации (прописки). Во время подачи заявления или по телефону вы можете уточнить, когда сможете забрать удостоверение.

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К слову, Факты ICTV разобрались, как можно проголосовать не по месту прописки и какие для этого нужны документы.