Голосувати можна не тільки за місцем прописки, а й за кордоном. Як це зробити, які документи потрібні і скільки часу займе процедура – у матеріалі Фактів ICTV.

Вибори 2019 в Україні відбудуться 31 березня. Якщо у цей час будете знаходитися на навчанні, у відрядженні або подорожувати, все одно зможете проголосувати за кандидата у президенти. Але для цього вам слід зробити декілька кроків.

Документи

І перше, що потрібно – документ, що підтверджує необхідність змінити місце голосування. Це може бути довідка про відрядження, з місця навчання, договір найму (оренди) житла, документ, що підтверджує право власності на житло, проїзні документи, путівка у санаторій. Тобто у вас повинно бути щось, що пояснює такий збіг обставин.

Також при подачі заяви за кордоном вам необхідно надати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

дипломатичний паспорт чи службовий паспорт.

Приклад заяви.

Порада. Роздруковану заяву краще взяти з собою і заповнити на місці, щоб не помилитися. А співробітники відділу ведення Держреєстру виборців підкажуть номер ділянки і всі інші деталі.

Куди звертатися

Подати заяву потрібно не пізніше 26 березня.

Звернення необхідно подати особисто до Відділу ведення реєстру виборців за місцем перебування. І зробити це не пізніше, ніж за п’ять днів до дня голосування.

Після схвального рішення необхідно забрати посвідчення, яке дасть право проголосувати не за місцем реєстрації (прописки). Під час подачі заяви або по телефону можете уточнити, коли зможете забрати посвідчення.

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До речі, Факти ICTV розібралися, як можна проголосувати не за місцем прописки і які для цього потрібні документи.