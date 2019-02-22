В разгар сезона выборов кандидаты заманивают избирателей обещаниями и используют различные горячие темы, в том числе экологию.

Как сообщают политические эксперты, использование экологии для манипулирования электоратом стало мировым трендом. Эта тематика обросла рядом проблемных вопросов: ядерные отходы, добыча сланцевого газа, вырубка лесов, мусора.

Впрочем, процент решения этих проблем остается низким, а некоторые проблемы вообще не имеют конкретных путей решения.

По словам известного эколога Владимира Борейко, политики используют экологические проблемы в своих целях. Однако решать их никто не собирается.

– Когда депутаты местных уровней выходят и действительно известно, что у них существует какая-то серьезная экологическая проблема, они обещают эту проблему решить. Но они не понимают, что решить ее невозможно на местном уровне. Но благодаря этому, они, конечно, получают некую поддержку избирателей и становятся депутатами, – заявил эколог.

В Украине согласно с мировым трендом, экологию используют как способ наращивания электората.

– Как правило, депутаты не имеют экологического образования, они не имеют опыта работы в экологической сфере. Поэтому они даже не знают, с чего начать. Если они за что-то берутся, то берутся неумело, неэффективно и непрофессионально, – сообщил Борейко.

К слову, мы писали об экологии оккупированных территорий: риски и опасность для Украины.