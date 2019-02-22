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Екологічне питання стало маніпуляцією електорату – Борейко

У розпал сезону виборів кандидати заманюють виборців обіцянками і використовують різні гарячі теми, в тому числі екологію.

Екологічне питання стало маніпуляцією електорату – Борейко

Як повідомляють політичні експерти, використання екології для маніпулювання електоратом стало світовим трендом. Ця тематика обросла проблемними питаннями: ядерні відходи, видобуток сланцевого газу, вирубка лісів, сміття.

Втім, відсоток вирішення цих проблем залишається низьким, а деякі проблеми взагалі не мають конкретних шляхів вирішення.

За словами відомого еколога Володимира Борейка, політики використовують екологічні проблеми в своїх цілях. Однак вирішувати їх ніхто не збирається.

– Коли депутати місцевих рівнів виходять і знають, що у них існує якась серйозна екологічна проблема, вони обіцяють цю проблему вирішити. При цьому не розуміють, що вирішити її неможливо на місцевому рівні. Але завдяки цьому, отримують якусь підтримку виборців і стають депутатами, – заявив еколог.

В Україні згідно зі світовим трендом, екологію використовують як спосіб нарощування електорату.

– Як правило, депутати не мають екологічної освіти та досвіду роботи в екологічній сфері. Тому вони навіть не знають, з чого почати, а коли за щось беруться, то це невміло, неефективно і непрофесійно, – повідомив Борейко.

До слова, ми писали про екологію окупованих територій: ризики та небезпека для України.

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