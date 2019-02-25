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В ОРДЛО хотят конфисковать имущество ПЦУ и депортировать священников – Епифаний

Со 2 марта на оккупированной территории Донбасса возникнет угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей Православной церкви Украины.

епифаний

Со 2 марта на оккупированной территории Донбасса возникнет угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей Православной церкви Украины, заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний, передает пресс-служба Церкви.

В связи с запретом есть вероятность конфискации имущества ПЦУ и депортации священников с оккупированных территорий.

По его словам, в пользу так называемой “ДНР” могут быть конфискованы 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, который принадлежит общинам ПЦУ в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области.

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Епифаний рассказал, что основанием для этого является требование к общинам зарегистрироваться по законам “ДНР”, что само по себе является незаконным.

Митрополит призвал ООН, ОБСЕ и все демократические страны повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений касательно этого вопроса.

Напомним, 6 января  ПЦУ получила Томос и стала 15-й автокефальной церковью.

Фото: pomisna.info

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