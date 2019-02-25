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В ОРДЛО хочуть конфіскувати майно ПЦУ і депортувати священиків – Епіфаній

З 2 березня на окупованій території Донбасу виникне загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів Православної церкви України.

епифаний

З 2 березня на окупованій території Донбасу виникне загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів Православної церкви України, заявив глава ПЦУ митрополит Епіфаній, передає прес-служба Церкви.

У зв’язку із забороною є ймовірність конфіскації майна ПЦУ і депортації священиків з окупованих територій.

За його словами, на користь так званої “ДНР” можуть бути конфісковані 36 храмів і приміщень, а також єпархіальний Будинок милосердя, який належить громадам ПЦУ в окремих тимчасово окупованих районах Донецької області.

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Епіфаній розповів, що підставою для цього є вимога до громад зареєструватися за законами “ДНР”, що саме по собі є незаконним.

Митрополит закликав ООН, ОБСЄ і всі демократичні країни вплинути на тих, від кого залежить прийняття остаточних рішень щодо цього питання.

Нагадаємо, 6 січня ПЦУ отримала томос і стала 15-ю автокефальною церквою.

Фото: pomisna.info

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