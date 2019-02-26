После президентских выборов не будет резкого обвала гривны, а с лета начнется плавная корректировка на снижение.

Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ в комментарии Рoliteka.

По его словам, усиление тенденции на снижение будет наблюдаться на фоне однократной выплаты пенсионных компенсаций и монетизации субсидий.

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Эксперт инвестиционной фирмы Dragon Capital Сергей Фурса считает, что больше всего ударит по гривне новый международный экономический кризис, если, конечно, он будет.

Он прогнозирует, что обрушение курса может составить 25-30 грн/$1, а может и более.

К слову, ранее глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, если цены на газ будут снижены, курс доллара взлетит до 50 или 60 грн.

Фото: Vadym Petrochenko/Dreamstime.com