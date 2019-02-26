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Що буде з гривнею після виборів 2019: прогноз експертів

Після президентських виборів не буде різкого обвалу гривні, а з літа почнеться плавне коректування на зниження.

Що буде з гривнею після виборів 2019: прогноз експертів

Таку думку висловив економіст Олексій Кущ у коментарі Рoliteka.

За його словами, посилення тенденції на зниження буде спостерігатися на тлі одноразової виплати пенсійних компенсацій і монетизації субсидій.

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Експерт інвестиційної фірми Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що найбільше вдарить по гривні нова міжнародна економічна криза, якщо, звичайно, вона буде.

Він прогнозує, що обвалення курсу може скласти 25-30 грн/$1, а може і більше.

До слова, раніше глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв казав, якщо ціни на газ будуть знижені, курс долара злетить до 50, а то й і до 60 грн.

Фото: Vadym Petrochenko/Dreamstime.com

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