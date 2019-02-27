НАТО солидарно с Венгрией касательно закона об образовании в Украине.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер выразила солидарность с позицией Венгрии касательно языковых поправок к закону об образовании в Украине, которые были приняты два года назад, сообщает пресс-служба НАТО.

Представительница Альянса приехала в Будапешт, где встретилась с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и министром обороны страны Тибором Бенко.

– Союзники солидарны с Венгрией, когда речь идет об украинском законе об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке годовой программы Украины все союзники призывают ее полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии, – заявила Гетемюллер.

В то же время заместитель генсека НАТО поблагодарила Венгрию за поддержку Украины в конфликте с Россией.

Она особо отметила реверс газа, гуманитарную помощь и лечение раненых солдат.

Гетемюллер также подчеркнула, что встречи комиссии Украина-НАТО являются центральной составляющей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 28 сентября 2017 года вступил в силу образовательный закон, обязывающий обучения в школах проводить исключительно на украинском языке. При этом нацменьшинствам гарантируется право изучать свой язык в отдельных классах.

Однако Венгрия выступила против такой украинской реформы. По мнению соседей, закон Об образовании нарушает интересы 150-тысячного венгерского меньшинства в Закарпатье.

Фото: Dmitri Sm | Dreamstime.com