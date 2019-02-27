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Український закон про освіту: у НАТО заявили про солідарність з Угорщиною

НАТО солідарне з Угорщиною щодо закону про освіту в Україні.

НАТО

Заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер висловила солідарність з позицією Угорщини щодо мовних поправок до закону про освіту в Україні, які були ухвалені два роки тому, повідомляє прес-служба НАТО.

Представниця Альянсу приїхала в Будапешт, де зустрілася з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та міністром оборони країни Тібором Бенко.

– Союзники солідарні з Угорщиною, коли йдеться про український закон про освіту. У Брюссельській декларації та в оцінці річної програми України всі союзники закликають її повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії, – заявила Гетемюллер.

Водночас заступниця генсека НАТО подякувала Угорщині за підтримку України у конфлікті з Росією.

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Вона особливо відзначила реверс газу, гуманітарну допомогу та лікування поранених солдатів.

Гетемюллер також підкреслила, що зустрічі комісії Україна-НАТО є центральною складовою підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 28 вересня 2017 року набув чинності освітній закон, який зобов’язує навчання у школах проводити виключно українською мовою. При цьому нацменшинам гарантується право вивчати свою мову в окремих класах.

Однак Угорщина виступила проти такої української реформи. На думку сусідів, закон Про освіту порушує інтереси 150-тисячної угорської меншини на Закарпатті.

ФотоDmitri Sm | Dreamstime.com

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