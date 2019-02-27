НАТО солідарне з Угорщиною щодо закону про освіту в Україні.

Заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер висловила солідарність з позицією Угорщини щодо мовних поправок до закону про освіту в Україні, які були ухвалені два роки тому, повідомляє прес-служба НАТО.

Представниця Альянсу приїхала в Будапешт, де зустрілася з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та міністром оборони країни Тібором Бенко.

– Союзники солідарні з Угорщиною, коли йдеться про український закон про освіту. У Брюссельській декларації та в оцінці річної програми України всі союзники закликають її повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії, – заявила Гетемюллер.

Водночас заступниця генсека НАТО подякувала Угорщині за підтримку України у конфлікті з Росією.

Вона особливо відзначила реверс газу, гуманітарну допомогу та лікування поранених солдатів.

Гетемюллер також підкреслила, що зустрічі комісії Україна-НАТО є центральною складовою підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 28 вересня 2017 року набув чинності освітній закон, який зобов’язує навчання у школах проводити виключно українською мовою. При цьому нацменшинам гарантується право вивчати свою мову в окремих класах.

Однак Угорщина виступила проти такої української реформи. На думку сусідів, закон Про освіту порушує інтереси 150-тисячної угорської меншини на Закарпатті.

Фото: Dmitri Sm | Dreamstime.com