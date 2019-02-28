В январе 2019 года реальная зарплата украинцев была на 9,5% больше, чем в январе 2018 года.

Реальная заработная плата в Украине за январь 2019 года увеличилась на 9,5% по сравнению с январем 2018 года, но уменьшилась на 13,6%, если сравнивать с декабрем 2018 года, сообщила Государственная служба статистики.

Так, средняя номинальная заработная плата в январе 2019 года составила 9223 грн.

Ведомство уточняет, что в декабре 2018 года она составляла 10573 грн, ноябре – 9161 грн, октябре – 9218 грн, сентябре – 9042 грн, августе – 8977 грн и июле – 9170 грн.

В какой области наблюдался наибольший рост средней заработной платы:

Запорожская (25,1%)

Полтавская (23,5%)

Днепропетровская (23,0%)

Винницкая(22,4%)

Тернопольская (20,5%)

Харьковская (20,2%)

А в Киеве этот показатель составил 17,6%.

Однако, самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 13721 грн, а вот самый низкий – в Черновицкой области – 6958 грн.

В сфере информации и телекоммуникаций реальная зарплата выросла больше всего – на 25,2%, промышленности – на 24,9%, в строительстве – на 24,0%, сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования – на 22,9%, административного и вспомогательного обслуживания – на 21,8%, операций с недвижимым имуществом – на 20,3%.

Напомним, какая средняя зарплата в Украине заложена в прогноз Минфина.

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