В январе 2019 года реальная зарплата украинцев была на 9,5% больше, чем в январе 2018 года.
Реальная заработная плата в Украине за январь 2019 года увеличилась на 9,5% по сравнению с январем 2018 года, но уменьшилась на 13,6%, если сравнивать с декабрем 2018 года, сообщила Государственная служба статистики.
Так, средняя номинальная заработная плата в январе 2019 года составила 9223 грн.
Ведомство уточняет, что в декабре 2018 года она составляла 10573 грн, ноябре – 9161 грн, октябре – 9218 грн, сентябре – 9042 грн, августе – 8977 грн и июле – 9170 грн.
В какой области наблюдался наибольший рост средней заработной платы:
- Запорожская (25,1%)
- Полтавская (23,5%)
- Днепропетровская (23,0%)
- Винницкая(22,4%)
- Тернопольская (20,5%)
- Харьковская (20,2%)
А в Киеве этот показатель составил 17,6%.
Однако, самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 13721 грн, а вот самый низкий – в Черновицкой области – 6958 грн.Читайте: Рост ВВП, зарплат и пенсий - отчет правительства Гройсмана за 2018
В сфере информации и телекоммуникаций реальная зарплата выросла больше всего – на 25,2%, промышленности – на 24,9%, в строительстве – на 24,0%, сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования – на 22,9%, административного и вспомогательного обслуживания – на 21,8%, операций с недвижимым имуществом – на 20,3%.
Напомним, какая средняя зарплата в Украине заложена в прогноз Минфина.