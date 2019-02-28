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Де в Україні найвищі зарплати і за яку роботу платять більше

У січні 2019 року реальна зарплата українців була на 9,5% більшою, ніж у січні 2018 року.

зарплата в Украине

Реальна заробітна плата в Україні за січень 2019 року збільшилася на 9,5% у порівнянні з січнем 2018 року, але зменшилася на 13,6%, якщо порівнювати з груднем 2018 року, повідомила Державна служба статистики.

Так, середня номінальна заробітна плата у січні 2019 року склала 9223 грн.

Відомство уточнює, що у грудні 2018 року вона становила 10573 грн, листопаді – 9161 грн, жовтні – 9218 грн, вересні – 9042 грн, серпні – 8977 грн і липні – 9170 грн.

У якій області спостерігалося найбільше зростання середньої заробітної плати:

  • Запорізька (25,1%)
  • Полтавська (23,5%)
  • Дніпропетровська (23,0%)
  • Вінницька (22,4%)
  • Тернопільська (20,5%)
  • Харківська (20,2%)

А в Києві цей показник склав 17,6%.

Однак, найвищий рівень зарплат зафіксований у Києві – 13721 грн, а от найнижчий – у Чернівецькій області – 6958 грн.

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У сфері інформації та телекомунікацій реальна зарплата зросла найбільше – на 25,2%, промисловості – на 24,9%, в будівництві – на 24,0%, сфері держуправління і оборони, обов’язкового соціального страхування – на 22,9%, адміністративного та допоміжного обслуговування – на 21,8%, операцій з нерухомим майном – на 20,3%.

Нагадаємо, яка середня зарплата в Україні закладена у прогноз Мінфіну.

Фото: Nndemidchick | Dreamstime.com

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