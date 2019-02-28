В НОТУ заявили, что для MARUV специальных условий в контракте не было, однако были специальные переговоры.

Победительнице национального отбора на Евровидение 2019 MARUV предложили контракт, который был заранее прописан без специальных пунктов, заявила член правления НОТУ Александра Кольцова.

По ее словам переговоры длились около 7 часов.

– Был специальный разговор с ней по дипломатической миссии артиста от Украины. Мы впервые столкнулись с мировоззрением исполнителя, который уже является международным артистом и хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. Ее интерпретации нам показались рискованными для страны. Если вас возмущает то, что мы увидели риск для страны – мы понимаем вас, – отметила Кольцова.

Читайте: Евровидение без Украины: НОТУ признает свою вину

Глава правления НОТУ Зураб Аласания отметил, что контракт подготовили заранее для любого из победителей.

– Абсолютно честно и откровенно общество выбрало, а мы только пожинаем риски, мы это почувствовали перед финалом. Этот контракт мы подготовили, и любой из победителей его бы получил, – добавил Аласания.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина может отказаться от участия на Евровидение 2020.

Фото: eurovision.ua