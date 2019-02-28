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Факты / Украина

Контракт был готов заранее: как проходили переговоры MARUV и НОТУ

В НОТУ заявили, что для MARUV специальных условий в контракте не было, однако были специальные переговоры.

Контракт был готов заранее: как проходили переговоры MARUV и НОТУ

Победительнице национального отбора на Евровидение 2019 MARUV предложили контракт, который был заранее прописан без специальных пунктов, заявила член правления НОТУ Александра Кольцова.

По ее словам переговоры длились около 7 часов.

– Был специальный разговор с ней по дипломатической миссии артиста от Украины. Мы впервые столкнулись с мировоззрением исполнителя, который уже является международным артистом и хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. Ее интерпретации нам показались рискованными для страны. Если вас возмущает то, что мы увидели риск для страны – мы понимаем вас, – отметила Кольцова.

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Глава правления НОТУ Зураб Аласания отметил, что контракт подготовили заранее для любого из победителей.

– Абсолютно честно и откровенно общество выбрало, а мы только пожинаем риски, мы это почувствовали перед финалом. Этот контракт мы подготовили, и любой из победителей его бы получил, – добавил Аласания.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина может отказаться от участия на Евровидение 2020.

Фото: eurovision.ua

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