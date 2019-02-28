У НСТУ заявили, що для MARUV спеціальних умов у контракті не існувало, проте були спеціальні переговори.

Переможниці нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV запропонували контракт, який був заздалегідь прописаний без спеціальних пунктів, заявила член правління НСТУ Олександра Кольцова.

За її словами переговори тривали близько 7 годин.

– Була спеціальна розмова з нею щодо дипломатичної місії артиста від України. Ми вперше стикнулися зі світоглядом виконавця, який вже є міжнародним артистом і хоче асоціювати себе з музикою, з миром, зі свободою. Її інтерпретації нам здалися ризикованими для країни. Якщо вас обурює те, що ми побачили ризик для країни – ми розуміємо вас, – зазначила Кольцова.

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Голова правління НСТУ Зураб Аласанія наголосив, що контракт підготували заздалегідь для будь-кого з переможців.

– Абсолютно чесно та відверто суспільство обрало, а ми тільки пожинаємо ризики, ми це відчули перед фіналом. Цей контракт ми підготували, і будь-який із переможців його б отримав, – додав Аласанія.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна може відмовитися від участі на Євробаченні 2020.

Фото: eurovision.ua