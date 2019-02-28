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Факти / Україна

Контракт був готовий заздалегідь: як проходили переговори MARUV і НСТУ

У НСТУ заявили, що для MARUV спеціальних умов у контракті не існувало, проте були спеціальні переговори.

Контракт був готовий заздалегідь: як проходили переговори MARUV і НСТУ

Переможниці нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV запропонували контракт, який був заздалегідь прописаний без спеціальних пунктів, заявила член правління НСТУ Олександра Кольцова.

За її словами переговори тривали близько 7 годин.

– Була спеціальна розмова з нею щодо дипломатичної місії артиста від України. Ми вперше стикнулися зі світоглядом виконавця, який вже є міжнародним артистом і хоче асоціювати себе з музикою, з миром, зі свободою. Її інтерпретації нам здалися ризикованими для країни. Якщо вас обурює те, що ми побачили ризик для країни – ми розуміємо вас, – зазначила Кольцова.

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Голова правління НСТУ Зураб Аласанія наголосив, що контракт підготували заздалегідь для будь-кого з переможців.

– Абсолютно чесно та відверто суспільство обрало, а ми тільки пожинаємо ризики, ми це відчули перед фіналом. Цей контракт ми підготували, і будь-який із переможців його б отримав, – додав Аласанія.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна може відмовитися від участі на Євробаченні 2020.

Фото: eurovision.ua

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