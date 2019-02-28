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Факты / Украина

Укрзализныця назначила дополнительный поезд на 8 марта

С 8 по 10 марта из Львова в Перемышль будет курсировать дополнительный поезд №90/89.

Укрзалізниця

Об этом сообщает Укрзализныця.

С Перемышля поезд №89 юудет отправляться в 10.15 и прибывать во Львов в 13.45.

Из Львова поезд будет отправляться в 16.00 и прибывать в Перемышль в 17.46.

В поезде будет шесть купейных вагонов с местами для сидения второго класса.

Стоимость билетов – около 260 грн, их можно приобрести в железнодорожных кассах.

Читайте:  В 2019 году Чехия планирует запустить поезд во Львов

Ранее Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и на других направлениях.

Фото: Євген Кравцов

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