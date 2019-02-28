С 8 по 10 марта из Львова в Перемышль будет курсировать дополнительный поезд №90/89.
Об этом сообщает Укрзализныця.
С Перемышля поезд №89 юудет отправляться в 10.15 и прибывать во Львов в 13.45.
Из Львова поезд будет отправляться в 16.00 и прибывать в Перемышль в 17.46.
В поезде будет шесть купейных вагонов с местами для сидения второго класса.
Стоимость билетов – около 260 грн, их можно приобрести в железнодорожных кассах.
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Ранее Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и на других направлениях.
Фото: Євген Кравцов
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