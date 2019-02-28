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Факти / Україна

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на 8 березня

З 8 по 10 березня зі Львова до Перемишля курсуватиме додатковий поїзд №90/89.

Укрзалізниця

Про це повідомляє Укрзалізниця.

З Перемишля поїзд №89 вирушатиме о 10.15 та прибуватиме до Львова о 13.45.

Зі Львова поїзд вирушатиме о 16.00 та прибуватиме до Перемишля о 17.46.

У поїзді буде шість купейних вагонів з місцями для сидіння другого класу.

Вартість квитків – близько 260 грн, їх можна придбати в залізничних касах.

итайте: У 2019 році Чехія планує запустити потяг до Львова

Раніше Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та на інших напрямках.

Фото: Євген Кравцов

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