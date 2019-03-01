Киев договорился о внедрении в Киеве нового эффективного израильского контакт-центра для предоставления услуг жителям.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал во время первого израильско-украинского муниципального саммита The Israeli Ukrainian Muni Summit 2019.

– Система умный город работает во многих направлениях. Один из них – это сервис предоставления услуг киевлянам. Мы сейчас находимся в одной из израильских компаний, которая предлагает сотрудничество с Киевом. Система сможет предоставлять большое количество сервисов, которые станут более эффективными, чем 15-51. Речь идет о реализации проекта единой платформы для реагирования на обращение киевлян касательно проблем в различных сферах – от ЖКХ к медицинской помощи, спасательных и других служб города, – рассказал мэр Киева.

По его словам, израильская технология уже работает более чем в 30 городах мира, где этим сервисом пользуются 40 млн человек.

– Вся информация собирается в один сервисный центр, который будет давать задание разным департаментам. Все данные автоматически высвечиваются на экране: местонахождение, проблемы, которые фиксируются с помощью фото и видео средств. Я убежден в том, что Киев должен быть современным городом с лучшими сервисами, поэтому мы сейчас привлекаем все новые достижения, новые технологии, чтобы они работали на пользу киевлян, – пояснил Кличко.

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Также мэр столицы сообщил, что на украино-израильский саммит приехали другие мэры нашей страны, которые являются членами Ассоциации городов Украины.

– Очень важно, чтобы отношения между Украиной и Израилем были максимально близкими, чтобы эффект от них почувствовали в обеих странах. Главное, что мы обсуждали – это вопрос безопасности. Безопасность состоит из многих факторов: это и качественные дороги, и нормальное освещение, и видеонаблюдение, и кибербезопасность. Это и является тем показателем сервиса, который мы предоставляем жителям наших городов, – подытожил Виталий Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева подписал Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией городов Украины и Промышленно-инновационной Палатой Израиль-Украина, а также о сотрудничестве между АГУ и Федерацией местных органов власти Израиля.