Київ домовився щодо впровадження у Києві нового ефективного ізраїльського контакт-центру для надання послуг мешканцям.

Про це мер столиці Віталій Кличко розповів під час першого ізраїльсько-українського муніципального саміту The Israeli Ukrainian Muni Summit 2019.

– Система розумне місто працює в багатьох напрямах. Один із них – це сервіс надання послуг киянам. Ми зараз перебуваємо в одній з ізраїльських компаній, яка пропонує співпрацю з Києвом. Система зможе надавати велику кількість сервісів, які стануть більш ефективними, ніж 15-51. Йдеться про втілення проекту єдиної платформи для реагування на звернення киян щодо проблем в різних сферах – від ЖКГ до медичної допомоги, рятувальних та інших служб міста, – розповів мер Києва.

За його словами, ізраїльська технологія вже працює більш ніж в 30 містах світу, де цим сервісом користуються 40 млн людей.

– Вся інформація збирається в один сервісний центр, який даватиме завдання різним департаментам. Усі дані автоматично висвічуються на екрані: місцезнаходження, проблеми, які фіксуються за допомогою фото та відеозасобів. Я переконаний в тому, що Київ повинен бути сучасним містом з найкращими сервісами, тому ми зараз залучаємо всі нові досягнення, нові технології, щоб вони працювали на користь киян, – пояснив Кличко.

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Також мер столиці повідомив, що на україно-ізраїльський саміт приїхали інші мери нашої країни, які є членами Асоціації міст України.

– Дуже важливо, щоб відносини між Україною та Ізраїлем були максимально близькими, щоб ефект від них відчули в обох країнах. Головне, що ми обговорювали – це питання безпеки. Безпека складається з багатьох факторів: це і якісні дороги, і нормальне освітлення, і відеоспостереження, і кібербезпека. Це і є тим показником сервісу, який ми надаємо жителям наших міст, – підсумував Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва підписав Меморандум про співпрацю між Асоціацією міст України та Промислово-інноваційною Палатою Ізраїль-Україна, а також про співпрацю між АМУ та Федерацією місцевих органів влади Ізраїлю.