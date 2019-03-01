Выборы 2019 приближаются. Кто может возглавить Кабинет министров после избрания президента в 2019 году – читайте в материале Фактов ICTV.

До выборов президента 2019 остается 30 дней. Совершенно очевидно, что после выборов следует ожидать кадровых изменений в составе правительства.

Пока общество обсуждает тех, кто может занять президентское кресло, тема будущего премьер-министра не пользуется такой популярностью.

Однако, именно премьер осуществляет государственную политику, отвечает за реализацию законов Украины, занимается вопросами экономики и благосостояния народа. Поэтому, выбирая президента, следует обращать внимание и на его будущую команду.

Напомним, что премьер-министра назначает Верховная Рада Украины. Там рассматривают кандидатуру по представлению президента, который в свою очередь избирает ее по предложению коалиции депутатских фракций в парламенте.

Кто может возглавить правительство, станет ясно непосредственно после выборов президента.

Читайте: Выборы президента Украины 2019: когда состоятся и дата второго тура

Тем не менее, по результатам свежего соцопроса Киевского международного института социологии, первая тройка тех, кого украинцы хотят видеть следующим премьером:

Владимир Гройсман – 15,3%

Сергей Тарута – 5,1%

Арсений Яценюк – 4,6%

Следует также учесть, что 54,5% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

– Отношение к премьер-министру – это лучший показатель того, как граждане оценивают социально-экономическое положение в стране и как они ассоциируют премьера с реформами, – объясняет глава центра Эйдос, политолог Виктор Таран.

Факты ICTV предлагают рассмотреть несколько возможных кандидатов на пост главы правительства.

Состав Кабмина останется неизменным

Первый вариант – Владимир Гройсман останется премьером. Напомним, глава правительства приступил к работе в 2016 году, переняв полномочия у Арсения Яценюка. Придя в Кабмин, он был решительно настроен провести масштабную реформу децентрализации.

Политолог Виктор Таран напоминает:

– Гройсман в глазах населения ассоциируется с четырьмя наиболее успешными реформами, которые были сделаны за последние два года – медицинская, образовательная, пенсионная и децентрализация. Это его детище. Мы видим реальные результаты и реальные успехи. И медики первичного звена, и учителя в школах, и ОТГ их почувствовали.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что нынешний премьер будет работать до завершения парламентских выборов и до формирования новой коалиции – примерно до декабря 2019 года. То есть нового (а может и нет) премьера увидим уже в этом году.

– Он будет компромиссной кандидатурой для различных политических сил. Учитывая, что Владимир Борисович умеет договариваться, не исключаю, что его кандидатура будет рассматриваться, если он и его партия будут в составе коалиции.

Эксперт подчеркивает – все зависит от состава коалиции, которая будет выдвигать кандидатуры.

Премьер-хозяйственник

Кроме того, возглавить правительство может и один из кандидатов в президенты – Сергей Тарута.

Феномен популярности этого претендента объясняет Виктор Таран:

– На юго-востоке Украины мы наблюдаем потерю электоральных ориентиров. Среди всех, электорат ориентируется на того, кого можно назвать крепким хозяйственником. В их глазах – это Тарута.

Виктор Таран прогнозирует борьбу политических партий за электоральную поддержку тех кандидатов, у которых высокие рейтинги.

– За то, с какой партией и Гройсман, и Тарута будут в списках, вполне очевидно произойдет определенная политическая борьба. Это прицел на осень.

Владимир Фесенко оценивает шансы Сергея Таруты как компромиссного кандидата, на ряду с Гройсманом. Если второй вариант более вероятен при победе Петра Порошенко, то первый – при победе Юлии Тимошенко.

– У него хорошие отношения с Юлией Владимировной для того, чтобы она предложила на должность руководителя Кабмина человека, который был бы компромиссным и устраивал бы большинство участников коалиции.

Министр из прошлого

Социология не сбрасывает со счетов и экс-премьера Арсения Яценюка, который руководил правительством в 2014-2016 годах.

Виктор Таран отмечает, хоть в сторону Яценюка звучало много критики, у него есть и заслуги:

– В 2014-2015 годах он делал очень много либеральных макроэкономических шагов, которые позволили избежать дефолта и стабилизировать рынок. Все помнят, что он начинал, как решительный либеральный реформатор. За это мы ему и благодарны. Очень жаль, что он тогда не довел их до конца.

Впрочем, основываясь на низких рейтингах Народного Фронта, Владимир Фесенко скептически относится к шансам Яценюка возглавить правительство:

– Вряд ли его партия пройдет в Верховную Раду. Если Народного Фронта не будет в Верховной Раде, то вероятность премьерства Яценюка крайне мала. Отношение к Арсению Петровичу более критическое, чем пять лет назад.

Неожиданные комбинации

Впрочем, это далеко не единственные кандидаты на эту должность. Например, если президентское кресло займет Владимир Зеленский, премьером может стать Юлия Тимошенко, прогнозирует Владимир Фесенко.

Если ее партия станет одной из победителей на парламентских выборах, Тимошенко сделает все, чтобы претендовать на должность премьер-министра:

– Многих это может устраивать – компенсировать отсутствие опыта у президента опытным премьером.

Эксперт также не исключает и варианта с Анатолием Гриценко. Кроме того, ближе к парламентским выборам может появиться совершенно новая, “нестандартная и необычная кандидатура”.

Политолог Алексей Голобуцкий объясняет, что сегодня вариантов будущих премьеров – множество:

– На президентских и парламентских выборах могут случиться такие сюрпризы, что сейчас невозможно представить, кто возглавит правительство. Все рассматривается через проекцию того, кто будет следующим президентом. Каждый из тех, кто может стать президентом, образует определенные модели.

Конечно, гонка за место главы правительства будет не такой насыщеной, как за место президента, однако и эта должность равноценно определяет курс государства и его благосостояние. Выборы президента, которые состоятся в конце месяца, прольют свет и дадут возможность для более точных прогнозов насчет правительства.

Фото: Виктор Таран, Владимир Фесенко, Dreamstime

Лилия Ященко