Вибори 2019 наближаються. Хто може очолити Кабінет міністрів після обрання президента у 2019 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

До виборів президента 2019 залишається 30 днів. Вочевидь після виборів слід очікувати кадрових змін у складі уряду.

Поки суспільство обговорює тих, хто може зайняти президентське крісло, тема майбутнього прем’єр-міністра не настільки популярна.

Однак, саме прем’єр здійснює державну політику, відповідає за реалізацію законів України, здебільшого займається питаннями економіки та добробуту суспільства. Тому, обираючи президента, слід звертати увагу і на його майбутню команду.

Нагадаємо, що прем’єр-міністра призначає Верховна Рада України. Там розглядають кандидатуру за поданням президента, який в свою чергу обирає її за пропозицією коаліції депутатських фракцій у парламенті.

Хто може очолити уряд, стане зрозуміло безпосередньо після виборів президента.

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Тим не менш, за результатами свіжого соцопитування Київського міжнародного інституту соціології, перша трійка тих, кого українці хочуть бачити наступним прем’єром:

Володимир Гройсман – 15,3%

Сергій Тарута – 5,1%

Арсеній Яценюк – 4,6%

Слід також врахувати, що 54,5% опитуваних не змогли відповісти на запитання.

– Ставлення до прем’єр-міністрів – це найкращий показник того, як громадяни оцінюють соціально-економічний стан у країні і як вони асоціюють прем’єра з реформами, – пояснює голова центру Ейдос, політолог Віктор Таран.

Факти ICTV пропонують розглянути кілька можливих кандидатів на пост глави уряду.

Склад Кабміну залишиться незмінним

Перший варіант – Володимир Гройсман залишиться прем’єром. Нагадаємо, він приступив до роботи у 2016 році, перейнявши повноваження у Арсенія Яценюка. Прийшовши до Кабміну, він був рішуче налаштований провести масштабну реформу децентралізації.

Політолог Віктор Таран нагадує:

– Гройсман в очах населення асоціюється з чотирьома найбільш успішними реформами, які були зроблені за останні два роки – медична, освітня, пенсійна та децентралізація. Це його дітище. Ми бачимо реальні результати і реальні успіхи. І медики первинної ланки, і вчителі в школах, і ОТГ їх відчули.

Політолог Володимир Фесенко зазначає, що нинішній прем’єр буде працювати до завершення парламентських виборів і до формування нової коаліції – приблизно до грудня 2019 року. Тобто нового (а може і ні) прем’єра побачимо вже у цьому році.

– Він буде компромісною кандидатурою для різних політичних сил. Враховуючи те, що Володимир Борисович вміє домовлятись, не виключаю, що його кандидатура буде розглядатись, якщо він і його партія будуть у складі коаліції.

Експерт наголошує – все залежить від складу коаліції, яка буде висувати кандидатури.

Прем’єр-господарник

Окрім того, очолити уряд може і один з кандидатів у президенти – Сергій Тарута.

Феномен популярності цього претендента пояснює Віктор Таран:

– На південному сході України ми спостерігаємо втрату електоральних орієнтирів. Серед всіх, електорат орієнтується на того, кого можна назвати міцним господарником. В їхніх очах – це Тарута.

Віктор Таран прогнозує боротьбу політичних партій за електоральну підтримку тих кандидатів, які мають високі рейтинги.

– За те, з якою партією і Гройсман, і Тарута будуть у списках, цілком очевидно відбудеться певна політична боротьба. Це приціл на осінь.

Володимир Фесенко оцінює шанси Сергія Тарути як компромісного кандидата, на рівні з Гройсманом. Якщо другий варіант вірогідніший за перемоги Петра Порошенка, то перший – за перемоги Юлії Тимошенко.

– У нього гарні стосунки з Юлією Володимирівною для того, щоб вона запропонувала на посаду керівника Кабміну людину, яка була б компромісною і влаштовувала б більшість учасників коаліції.

Міністр з минулого

Соціологія не виключає і варіанта з екс-прем’єром Арсенієм Яценюком, який керував урядом у 2014-2016 роках.

Віктор Таран зазначає, хоч у бік Яценюка звучало багато критики, у нього є й заслуги:

– У 2014-2015 роках він робив дуже багато ліберальних макроекономічних кроків, які дозволили уникнути дефолту і стабілізувати ринок. Всі пам’ятають, що він починав як рішучий ліберальний реформатор. За це ми йому і вдячні. Дуже шкода, що він тоді не довів їх до кінця.

Втім, базуючись на низьких рейтингах Народного Фронту, Володимир Фесенко скептично ставиться до шансів Яценюка очолити уряд:

– Навряд його партія пройде до Верховної Ради. Якщо Народного Фронту не буде у Верховній Раді, то вірогідність прем’єрства Яценюка вкрай мала. Ставлення до Арсенія Петровича більш критичне, ніж п’ять років тому.

Несподівані комбінації

Втім, це далеко не єдині кандидати на цю посаду. Наприклад, якщо президентське крісло займе Володимир Зеленський, прем’єром може стати Юлія Тимошенко, прогнозує Володимир Фесенко.

Якщо її партія стане однією з переможців на парламентських виборах, Тимошенко зробить все, аби претендувати на посаду прем’єр-міністра:

– Багатьох це може влаштовувати – компенсувати відсутність досвіду у президента досвідченим прем’єром.

Експерт також не виключає і варіанту з Анатолієм Гриценком. Окрім того, ближче до парламентських виборів може з’явитись цілком нова, “нестандартна і незвична кандидатура“.

Політолог Олексій Голобуцький пояснює, що сьогодні варіантів майбутніх прем‘єрів – безліч:

– На президентських і парламентських виборах можуть відбутись такі сюрпризи, що зараз неможливо уявити, хто очолить уряд. Все розглядається через проекцію того, хто буде наступним президентом. Кожен з тих, хто може стати президентом, утворює певні моделі.

Звичайно, перегони за місце голови уряду будуть не такими палкими, як за місце президента, однак і ця посада рівноцінно визначає курс держави і її добробут. Вибори президента, що відбудуться у кінці місяця, проллють світло і дадуть можливість для більш точних прогнозів щодо уряду.

Фото: Віктор Таран, Володимир Фесенко, Dreamstime

Лілія Ященко