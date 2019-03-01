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Факты / Украина

Силы ООС сбили на Донбассе российский беспилотник

Военные подразделения Объединенных сил сбили сегодня на Донбассе российский беспилотник типа Элерон.

Сили ООС збили на Донбасі російський дрон

Вражеский беспилотник сбили военнослужащие полка Азов Нацгвардии Украины на высоте 150 метров, сообщает пресс-центр ООС.

Найцгвардейцы пропустили БПЛА через первую позицию и открыли по нему огонь из стрелкового оружия.

Сбитый беспилотник оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа Элерон.

Сейчас специалисты изучают сбитый дрон и носители информации.

Читайте: Военные на Донбассе “приземлили” беспилотник РФ для корректировки огня

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Силы ООС сбили на Донбассе российский беспилотник / 3 фотографии

В январе военные сбили беспилотник на Донбассе. Это был обычный китайский дрон модели Фантом-4. Хвостовик к боеприпасу боевики напечатали на дешевом 3D-принтере.

ФотоООС

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