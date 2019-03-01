Военные подразделения Объединенных сил сбили сегодня на Донбассе российский беспилотник типа Элерон.

Вражеский беспилотник сбили военнослужащие полка Азов Нацгвардии Украины на высоте 150 метров, сообщает пресс-центр ООС.

Найцгвардейцы пропустили БПЛА через первую позицию и открыли по нему огонь из стрелкового оружия.

Сбитый беспилотник оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа Элерон.

Сейчас специалисты изучают сбитый дрон и носители информации.

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Силы ООС сбили на Донбассе российский беспилотник / 3 фотографии

В январе военные сбили беспилотник на Донбассе. Это был обычный китайский дрон модели Фантом-4. Хвостовик к боеприпасу боевики напечатали на дешевом 3D-принтере.

Фото: ООС