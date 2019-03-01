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Факти / Україна

Сили ООС збили на Донбасі російський дрон

Військові підрозділу Об’єднаних сил збили сьогодні на Донбасі російський беспілотник типу Елерон.

Сили ООС збили на Донбасі російський дрон

Ворожий дрон збили військовослужбовці полку Азов Нацгвардії України на висоті 150 метрів, повідомляє прес-центр ООС.

Найцгвардійці пропустили БПЛА через першу позицію та відкрили по ньому вогонь зі стрілецької зброї.

Збитий безпілотник виявився російським безпілотним літальним апаратом типу Елерон.

Наразі фахівці вивчають збитий дрон та носії інформації.

Читайте: Військові на Донбасі “приземлили” безпілотник РФ для коригування вогню

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Сили ООС збили на Донбасі російський дрон / 3 фотографии

У січні військові збили безпілотник на Донбасі. Це був звичайний китайський дрон моделі Фантом-4. Хвостовик до боєприпасу бойовики надрукували на дешевому 3D-принтері.

Фото: ООС

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