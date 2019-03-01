Військові підрозділу Об’єднаних сил збили сьогодні на Донбасі російський беспілотник типу Елерон.

Ворожий дрон збили військовослужбовці полку Азов Нацгвардії України на висоті 150 метрів, повідомляє прес-центр ООС.

Найцгвардійці пропустили БПЛА через першу позицію та відкрили по ньому вогонь зі стрілецької зброї.

Збитий безпілотник виявився російським безпілотним літальним апаратом типу Елерон.

Наразі фахівці вивчають збитий дрон та носії інформації.

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Сили ООС збили на Донбасі російський дрон / 3 фотографии

У січні військові збили безпілотник на Донбасі. Це був звичайний китайський дрон моделі Фантом-4. Хвостовик до боєприпасу бойовики надрукували на дешевому 3D-принтері.

Фото: ООС