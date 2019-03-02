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Факты / Украина

В Греции задержали россиянина по запросу Украины

В аэропорту Афин греческая полиция задержала по запросу Украины гражданина РФ, специалиста в области энергетики Евгения Калинина.

Греція

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Янниса Рахиотиса.

По его словам, Калинина задержали еще вечером 28 февраля, он будет в тюрьме, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию.

Калинин находился в Греции в служебной командировке. Его обвиняют в нарушении налогового законодательства, но адвокат называет это дело политическим, потому что Калинин якобы поддерживал экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Евгений Калинин до 2011 года был вице-президентом ТНК-BP Коммерс в Украине.

К слову, летом 2018 года власти Греции решили выслать из страны двух российских дипломатов и запретили въезд из-за попыток вмешательства во внутренние дела.

Фото: Dreamstime

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