В аеропорту Афін грецька поліція затримала за запитом України громадянина РФ, фахівця в галузі енергетики Євгена Калініна.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на адвоката Янніса Рахіотіса.

За його словами, Калініна затримали ще ввечері 28 лютого, він буде у в’язниці, доки в Грецію не доставлять український запит на екстрадицію.

Калінін перебував у Греції в службовому відрядженні. Його звинувачують в порушенні податкового законодавства, але адвокат називає цю справу політичною, бо Калінін нібито підтримував екс-президента України Віктора Януковича.

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Євген Калінін до 2011 року був віце-президентом ТНК-BP Коммерс в Україні.

До слова, влітку 2018 року влада Греції вирішила вислати з країни двох російських дипломатів і заборонила в’їзд через спроби втручання у внутрішні справи.

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