По состоянию на конец января текущего года платежный баланс Украины превысил доходы над расходами в $400 млн.

Предварительные данные Макроэкономического обзора за февраль 2019 опубликовал Нацбанк Украины.

Доходы превысили расходы потому, что в январе Украина уменьшила объемы импорта и увеличила количество продукции на экспорт.

– Высокая урожайность кукурузы в 2018 четыре месяца подряд обеспечивала высокие темпы роста экспорта зерновых культур – в январе физические объемы экспорта кукурузы увеличились в 1,6 раза по сравнению с январем 2018 года, – сообщают в Нацбанке.

В течение месяца вырос экспорт в области металлургии, а доход иностранных инвестиций составил $ 200 млн.

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– В отличие от предыдущих месяцев, в январе Украина была чистым кредитором относительно внешнего мира. Увеличились чистые внешние активы частного сектора за счет дебиторской задолженности по торговым кредитам реального сектора, – сообщают в Нацбанке.

К сравнению, в 2018 году поступления валюты превысили ее отток на $3 млрд.

Платежный баланс влияет на обменный курс гривны к иностранным валютам. Дефицит платежного баланса свидетельствует о том, что валюты в стране становится меньше и она дорожает. Профицит свидетельствует о противоположной валютной политике.

Напомним, с 7 февраля 2019 вступает в силу закон о валюте и валютных операциях, который должен облегчить жизнь рядового украинца и улучшить общий бизнес-климат в стране.