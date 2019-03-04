Станом на кінець січня поточного року платіжний баланс України перевищив доходи над витратами у $400 млн.

Попередні дані Макроекономічного огляду за лютий 2019 року опублікував Нацбанк України.

Доходи перевищили видатки тому, що протягом січня Україна зменшила обсяги імпорту та збільшила кількість продукції на експорт.

– Висока урожайність кукурудзи у 2018 чотири місяці поспіль забезпечувала високі темпи зростання експорту зернових культур — у січні фізичні обсяги експорту кукурудзи збільшилися в 1,6 рази проти січня 2018 року, — повідомляють у Нацбанку.

Протягом місяця зріс експорт в галузі металургії, а дохід іноземних інвестицій становив $200 млн.

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– На відміну від попередніх місяців, у січні Україна була чистим кредитором відносно зовнішнього світу. Збільшилися чисті зовнішні активи приватного сектору за рахунок дебіторської заборгованості за торговими кредитами реального сектору, — повідомляють у Нацбанку.

До порівняння, у 2018 році надходження валюти перевищили її відтік на $3 млрд.

Платіжний баланс впливає на обмінний курс гривні до іноземних валют. Дефіцит платіжного балансу свідчить про те, що валюти в країні стає менше і вона стає дорожчою. Профіцит є свідченням протилежної валютної політики.

Нагадаємо, з 7 лютого 2019 року вступає в силу закон про валюту і валютні операції, котрий повинен полегшити життя пересічного українця і поліпшити загальний бізнес-клімат у країні.