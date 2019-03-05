На входе в зал Киевского райсуда Харькова очередь журналистов и потерпевших, внутри – давка. Заводят в наручниках Елену Зайцеву и Геннадия Дронова.

Их автомобили столкнулись в центре Харькова 18 октября 2017.

Lexus Зайцевой двигался на красный через перекресток на большой скорости. Volkswagen Дронова, который стоял с левой стороны на перекрестке, поехал на желтый, не дождавшись зеленого сигнала светофора.

Lexus выбрасывает на тротуар, где ожидали зеленого пешеходы. Шестеро погибли. Еще столько же получили тяжелые травмы.

Следствие и суд длились полтора года. В последнем слове Зайцева признала не только свою вину, но и гражданские иски потерпевших. Хотя до этого настаивала на своей невиновности.

Геннадий Дронов вины не признал, но, по его словам, тоже раскаялся.

Почти с самого начала это дело обросло скандалами. Расследование шло не благодаря действиям правоохранителей, а, казалось, вопреки.



Дело в том, что юная водитель Lexus из непростой семьи. Отчим – влиятельный бизнесмен, владелец мощного предприятия, которое занимается энергетическим оборудованием. Сводный брат Зайцевой – бывший прокурор.

Нарколог в моче Зайцевой обнаружил наркотические вещества. Но подтвердить их наличие анализом крови уже не смогли.

Странная история произошла и с врачом-наркологом Еленой Федирко, которая и обнаружила наркотические вещества в моче. Она внезапно уволилась с работы и исчезла. А когда через несколько месяцев появилась в суде, заявила, что сидела дома и правоохранители ее ни искали. И сообщила: наличие в организме опиатов еще не означает наркотического опьянения.

Родственники погибших обратились в Министерство здравоохранения. По его поручению провели независимую экспертизу, которая подтвердила – Зайцева таки была под воздействием наркотиков. Но суд почему-то это во внимание не берет.

Не намного лучше справились и эксперты-автотехники. По одной из версий, Зайцева участвовала в гонках с другой машиной. Но эксперты ее так и не разглядели.

Даже установить детали самого столкновения для специалистов Харьковского института судебных экспертиз оказалось непосильной задачей.

С начала процесса защита Зайцевой пыталась переложить всю вину на водителя Volkswagen Дронова. Защитники Дронова заказали независимую экспертизу в Днепре. Там скорость Lexus вычислили без проблем – более 106 км в час. Но одновременно подтвердили вину и самого Дронова.

И вот, наконец, время приговора. Сначала судья долго зачитывает все обстоятельства дела. В переполненном зале трудно не то, что стоять, но даже дышать. Теряет сознание один из телеоператоров. Впоследствии на плохое самочувствие жалуется и сама Зайцева. Ее выводят из помещения.

Вердикт раздается в зале уже без нее.

– Дронова Геннадия Алексеевича признать виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Зайцеву Елену Олеговну признать виновной и назначить ей наказание в виде 10 лет лишения свободы.

К тому же обвиняемые должны заплатить каждому из пострадавших от одного до двух миллионов гривен. Именно на максимально возможном наказании настаивали прокуроры и потерпевшие.

В то, что Зайцевой дадут максимальный срок, до последнего верили не все. Прокуроры записали победу на свой счет.

Адвокаты Зайцевой еще решают, подавать ли апелляцию. А вот адвокат Дронова уже заявил: обжаловать приговор будут.

Читайте: ДТП на Сумской: Дронову вызвали скорую, адвокат просит отвод судьи

Дело Зайцевой и Дронова стало своеобразной лакмусовой бумажкой для всей правоохранительной системы Украины. Сдала ли она тест на справедливость? Будут ли отвечать перед законом те, кто саботировал следствие? Полицейские, которые не до конца делали свое дело, и эксперты, которые ничего не разглядели. Все это пока остается риторическим вопросом.

Напомним, 18 октября 2017 в Харькове автомобиль Lexus, за рулем которого была Елена Зайцева, врезавшись в VW Touareg, которым управлял Дронов, влетел в толпу людей. В результате аварии погибли 6 человек.