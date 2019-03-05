На вході до зали Київського райсуду Харкова черга журналістів та потерпілих, всередині – тиснява. Заводять в кайданках Олену Зайцеву та Геннадія Дронова.

Їх автомобілі зіштовхнулися в центрі Харкова 18 жовтня 2017.

Lexus Зайцевої рухався на червоний через перехрестя на шаленій швидкості. Volkswagen Дронова, який стояв ліворуч на перехресті, рушив на жовтий, не дочекавшись зеленого сигналу світлофора.

Lexus викидає на тротуар, де очікували зеленого пішоходи. Шестеро загинули. Ще стільки ж зазнали важких травм.

Слідство і суд тривали півтора роки. В останньому слові Зайцева визнала не лише свою провину, а й цивільні позови потерпілих. Хоча до цього наполягала на своїй невинуватості.

Геннадій Дронов провини не визнав, але, за його словами, теж розкаявся.

Майже з самого початку ця справа обросла скандалами. Розслідування йшло не завдяки діям правоохоронців, а, здавалося, всупереч.

Справа в тім, що юна водійка Lexus з непростої родини. Вітчим – впливовий бізнесмен, власник потужного підприємства, яке займається енергетичним обладнанням. Зведений брат Зайцевої – колишній прокурор.



Нарколог у сечі Зайцевої виявили наркотичні речовини. Але підтвердити їх наявність аналізом крові вже не змогли.

Дивна історія сталася і з лікаркою-наркологом Оленою Федірко, яка і виявила наркотичні речовини в сечі. Вона раптово звільнилася з роботи і зникла. А коли через кілька місяців з’явилася в суді, заявила, що сиділа вдома і правоохоронці її не шукали. І повідомила: наявність в організмі опіатів ще не означає наркотичного сп’яніння.

Родичі загиблих звернулися до Міністерства охорони здоров’я. На його доручення провели незалежну експертизу, яка підтвердила – Зайцева таки була під впливом наркотиків. Але суд чомусь це до уваги не бере.

Не набагато краще впоралися й експерти-автотехніки. За однією з версій, Зайцева брала участь у перегонах з іншою автівкою. Але експерти її так і не розгледіли.

Навіть встановити деталі самого зіткнення для фахівців Харківського інституту судових експертиз виявилося непосильним завданням.

З початку процесу захист Зайцевої намагався перекласти всю провину на водія Volkswagen Дронова. Захисники Дронова замовили незалежну експертизу в Дніпрі. Там швидкість Lexus вирахували без проблем – понад 106 км на годину. Але водночас підтвердили провину самого Дронова.

І ось, нарешті, час вироку. Спочатку суддя довго зачитує всі обставини справи. У переповненій залі важко не те, що стояти, а й навіть дихати. Непритомніє один з телеоператорів. Згодом на погане самопочуття скаржиться й сама Зайцева. Її виводять з приміщення.

Вердикт лунає в залі вже без неї.

– Дронова Геннадія Олексійовича визнати винним та призначити йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Зайцеву Олену Олегівну визнати винною та призначити їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

До того ж обвинувачені мають сплатити кожному з потерпілих від одного до двох мільйонів гривень. Саме на максимально можливому покаранні наполягали прокурори та потерпілі.

У те, що Зайцевій дадуть максимальний термін, до останнього вірили не всі. Прокурори записали перемогу на свій рахунок.

Адвокати Зайцевої ще вирішують, чи подаватимуть апеляцію. А ось захист Дронова вже заявив: оскаржувати вирок будуть.

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Справа Зайцевої та Дронова стали своєрідним лакмусовим папірцем для всієї правоохоронної системи України. Чи склала вона тест на справедливість? Чи відповідатимуть перед законом ті, хто саботував слідство? Поліцейські, які не до кінця робили свою справу, та експерти, які нічого не розгледіли. Все це наразі лишається риторичним запитанням.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 в Харкові автомобіль Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева, врізавшись у VW Touareg, яким керував Дронов, влетів у натовп людей. У результаті аварії загинули 6 осіб.