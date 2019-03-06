Экономика Украины растет быстрее, чем прогнозировал Международный валютный фонд.

Экономика Украины растет быстрее, чем прогнозировал Международный валютный фонд, заявил в эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Правительственный портал.

По словам вице-премьер-министра, в 2019 году уровень заработных плат в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года.

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Розенко отметил, что три года назад минимальная зарплата в Украине составляла $50, а сегодня она выросла в три раза. Эти цифры подтверждают быстрый рост экономики.

Он отметил, что в 2013 году Международный валютный фонд прогнозировал, что Украина возобновит свой экономический потенциал только в 2022 году.

Напомним, какая средняя зарплата в Украине заложена в прогноз Минфина.

Фото: Павло Розенко