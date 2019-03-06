Економіка України зростає швидше, ніж прогнозував Міжнародний валютний фонд.

Економіка України зростає швидше, ніж прогнозував Міжнародний валютний фонд, заявив в ефірі одного з телеканалів віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає Урядовий портал.

За словами віце-прем’єр-міністра, в 2019 році рівень заробітних плат в доларовому еквіваленті досягне докризового 2013 року.

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Розенко зазначив, що три роки тому мінімальна зарплата в Україні становила $50, а сьогодні вона зросла в три рази. Ці цифри підтверджують швидке зростання економіки.

Він зазначив, що в 2013 році Міжнародний валютний фонд прогнозував, що Україна відновить свій економічний потенціал тільки у 2022 році.

Нагадаємо, яка середня зарплата в Україні закладена у прогноз Мінфіну.

Фото: Павло Розенко