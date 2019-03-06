Суд в месяц отстранил Владислава Мангера, которого подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк от должности главы Херсонского областного совета.

Шевченковский суд отстранил подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера с должности председателя Херсонского областного совета на месяц – до 6 апреля 2019 года, сообщает Громадське.

Прокуроры просили отстранения на 2 месяца, настаивая на том, что Мангер может давить на потенциальных свидетелей по делу, уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Читайте: Экс-регионал и боксер: что известно про Мангера и сколько ему грозит

Адвокат подозреваемого заявили, что у прокуратуры нет достаточного количества доказательств причастности Мангера к убийству Гандзюк и называют дело политически мотивированным.

Также защита подозреваемого заявил, что ни один работник областного совета не является свидетелем по делу.

Адвокаты добавили, что будут подавать апелляцию.

Напомним, 4 марта суд освободил Мангера от обязательств носить браслет и не выезжать за пределы Херсона.

Фото: УНИАН.