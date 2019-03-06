Суд на місяць відсторонив Владислава Мангера, якого підозрюють у вбивстві Катерини Гандзюк від посади голови Херсонської обласної ради.

Шевченківський суд відсторонив підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера з посади голови Херсонської обласної ради на місяць — до 6 квітня 2019 року, повідомляє Громадське.

Прокурори просили відсторонення на 2 місяці, наполягаючи на тому, що на посаді Мангер може тиснути на потенційних свідків у справі, знищити докази та перешкоджати слідству.

Читайте: Екс-регіонал і боксер: що відомо про Мангера і скільки йому загрожує

Адвокат підозрюваного заявили, що у прокуратури не має достатньої кількості доказів причетності Мангера до вбивства Гандзюк і називають справу політично вмотивованою.

Також захист підозрюваного заявив, що жоден працівник обласної ради не є свідком у справі.

Адвокати додали, що подаватимуть апеляцію.

Нагадаємо, 4 березня суд звільнив Мангера від зобов’язань носити браслет та не виїжджати за межі Херсона.

Фото: УНІАН.