Спортсмены ДЮСШ №1 города Киева завоевали 7 медалей в городе Даугавпилсе на соревнованиях по самбо.

С 1-го по 3-е марта 2019 в латвийском городе Даугавпилсе под эгидой FIAS состоялись соревнования XIIИ Международного турнира Daugavpils SAMBO Open 2019. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены двух возрастных категорий: 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения.

В этом году турнир был гораздо масштабнее предыдущих и собрал самбистов из Беларуси, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, России и Украины. Наши главные соперники – спортсмены России, были представлены командами Москвы, Калининграда, Пскова, Тулы и Томска.

В состав команды Киевской федерации самбо вошли семь спортсменов ДЮСШ №1 г. Киев – Гуль Егор, Горник Влад, Ниник Захар, Корнийчук Александр, Витковский Дмитрий, Ниник Назар, Решетник Сергей. Тренер – Игорь Зайвелев.

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Наши самбисты в бескомпромиссной борьбе завоевали четыре золотые, серебряную и две бронзовые медали.

Напомним, стало известно, где сборная Украины сыграет с Сербией и Люксембургом.